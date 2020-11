Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando, si prepara a farle terra bruciata (Di venerdì 20 novembre 2020) La contessa è risentita con Stefania Orlando per la nomination La contessa Patrizia De Blanck per la prima volta dall’inizio del programma, cioè dopo due mesi, è finita in nomination insieme a Francesco Oppini. Ma tra le persone che l’hanno nominata, la contessa non ha proprio digerito la nomination della compagna d’avventura Stefania Orlando, che su Patrizia in un confessionale aveva detto che prima o poi anche lei sarebbe stata nominata. Detto, fatto. La Orlando nella scorsa puntata ha deciso infatti di nominare la De Blanck, insieme a Rosalinda (con la quale però la contessa non se la prende, perché anche lei l’ha spesso nominata). Subito dopo la nomination, Patrizia De Blanck si era scagliata ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 novembre 2020) La contessa è risentita conper la nomination La contessaDeper la prima volta dall’inizio del programma, cioè dopo due mesi, è finita in nomination insieme a Francesco Oppini. Ma tra le persone che l’hanno nominata, la contessa non ha proprio digerito la nomination della compagna d’avventura, che suin un confessionale aveva detto che prima o poi anche lei sarebbe stata nominata. Detto, fatto. Lanella scorsa puntata ha deciso infatti di nominare la De, insieme a Rosalinda (con la quale però la contessa non se la prende, perché anche lei l’ha spesso nominata). Subito dopo la nomination,Desi era scagliata ...

