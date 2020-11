“Omicidi e crudeltà contro prigionieri civili in Afghanistan”: il dossier secretato sulle forze speciali australiane (Di venerdì 20 novembre 2020) La richiesta è di indagare 19 soldati coinvolti in 36 incidenti, per l’omicidio di 39 prigionieri e civili, e per ‘trattamento’ crudele di due altri. I militari sono quelli delle temute forze speciali australiane dispiegate in Afghanistan tra il 2005 e il 2016, che sono finiti al centro di un’inchiesta dell’Ispettore generale delle forze di difesa australiane, le cui conclusioni sono state presentato dal capo delle forze Angus Campbell. Un rapporto pesantemente secretato, senza nomi né descrizione di incidenti, presentato da Campbell, che ha offerto scuse incondizionate al popolo afghano “per ogni crimine commesso da soldati australiani”. Secondo il rapporto, nessuno degli incidenti riferiti alla polizia federale per indagini penali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) La richiesta è di indagare 19 soldati coinvolti in 36 incidenti, per l’omicidio di 39, e per ‘trattamento’ crudele di due altri. I militari sono quelli delle temutedispiegate in Afghanistan tra il 2005 e il 2016, che sono finiti al centro di un’inchiesta dell’Ispettore generale delledi difesa, le cui conclusioni sono state presentato dal capo delleAngus Campbell. Un rapporto pesantemente, senza nomi né descrizione di incidenti, presentato da Campbell, che ha offerto scuse incondizionate al popolo afghano “per ogni crimine commesso da soldati australiani”. Secondo il rapporto, nessuno degli incidenti riferiti alla polizia federale per indagini penali ...

