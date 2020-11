Luca Richeldi | «Dobbiamo resistere ancora 9 mesi»

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 novembre 2020) «Quando gli altri vedono il sole, noi vediamo la tempesta avvicinarsi» dice a Panorama, il maggiore pneumologo italiano che fa parte del Comitato tecnico scientifico. «Tutto il mondo cercava un vaccino, lo abbiamo trovato». Le spiego come funziona la polmonite interstiziale indotta dal Covid? Sono qui per questo, lei è il re degli pneumologi. (Ride). Non sono re di nulla, solo un medico di campagna. Ma lei immagini il polmone come un albero e gli alveoli come foglie. Ci sono. L'albero vive grazie alla sintesi della clorofilla, il corpo umano per l'ossigeno che i polmoni assicurano al sangue. Certo. Vede, noi siamo abituati a darlo per scontato, ma non lo è. In che senso? È la funzione più delicata e miracolosa, tra quelle vitali. Più delle altre? Ci pensi. Puoi stare un giorno senza bere, tre senza dormire e quattro o più senza mangiare. ...