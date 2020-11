LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: Augusto Fernandez precede Di Giannantonio, Bastianini 6°, Marini 7° (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 13.06 Luca Marini torna in azione per il suo secondo run. Arriva al T1 con il suo migliore parziale per 236 millesimi, quindi perde tanto nel T2 e alza il ritmo. 13.05 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 37 A. Fernandez 1:44.727 2 21 F. DI Giannantonio +0.135 3 44 A. CANET +0.407 4 23 M. SCHROTTER +0.444 5 87 R. GARDNER +0.470 6 33 E. Bastianini +0.478 7 10 L. Marini +0.503 8 12 T. LUTHI +0.734 9 42 M. RAMIREZ +0.761 10 45 T. NAGASHIMA +0.827 13.03 Uno splendido rallenty di Luca Marini What a place @Luca ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 13.06 Lucatorna in azione per il suo secondo run. Arriva al T1 con il suo migliore parziale per 236 millesimi, quindi perde tanto nel T2 e alza il ritmo. 13.05 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 37 A.1:44.727 2 21 F. DI+0.135 3 44 A. CANET +0.407 4 23 M. SCHROTTER +0.444 5 87 R. GARDNER +0.470 6 33 E.+0.478 7 10 L.+0.503 8 12 T. LUTHI +0.734 9 42 M. RAMIREZ +0.761 10 45 T. NAGASHIMA +0.827 13.03 Uno splendido rallenty di LucaWhat a place @Luca ...

