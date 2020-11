LIVE Djokovic-Zverev 4-1 | ATP Finals 2020 DIRETTA | il serbo avanti di un break nel primo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30prova la palla corta in uscita dal servizio maci arriva comodamente, sul tentativo di lob delil tedesco chiude con un comodo smash. 15-15 Servizio esterno vincente del. 0-15 Regalo diche in una fase interlocutoria dello scambio tira in rete il suo slice. 4-2. Bravoa tenere in mano il game dall’inizio alla fine. 40-15 Ace al centro di! 30-15 Il tedesco prende in mano lo scambio e costringe alla corsa, alla finechiude con un gran dritto ad incrociare! 15-15 Inside in perfetto disul qualenon può nulla. 15-0 Ace ...