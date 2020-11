Lazio, doppia sessione di tamponi: test anche a mezzanotte (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA - La Lazio è partita per Crotone poco dopo le 18. In vista del match contro i calabresi, doppia sessione di tamponi. A quello di stamattina effettuato a Formello, se ne aggiungerà un altro poco ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA - Laè partita per Crotone poco dopo le 18. In vista del match contro i calabresi,di. A quello di stamattina effettuato a Formello, se ne aggiungerà un altro poco ...

sportli26181512 : #Lazio, doppia sessione di tamponi: test anche a mezzanotte: I biancocelesti, con casi di Covid-19 in squadra, segu… - CinqueNews : Tamponi Lazio: doppia sessione, secondo test a mezzanotte - CORNERNEWS24 : #Calcio - Tamponi Lazio: doppia sessione, secondo test a mezzanotte Esami stamattina e poi in nottata a Crotone per i biancocelesti - laziopress : - giulioguazzugli : Solo tu @artibani puoi difendere e dare del laziale al “giornalista” Bernardini....fatti un giro sulla doppia dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio doppia Tamponi Lazio: doppia sessione, secondo test a mezzanotte - Lazio Agenzia ANSA Lazio, doppia sessione di tamponi: test anche a mezzanotte

Entrambi i test sono a cura del personale della Futura Diagnostica, il laboratorio di Avellino cui fa riferimento la Lazio sin dallo scorso campionato e al centro di una inchiesta aperta dalla procura ...

Covid Roma, via ai tamponi rapidi da medici di famiglia e pediatri: «Test anche nei weekend e festivi»

L'accordo è stato raggiunto e la Regione Lazio è ora pronta a formalizzare la procedura tramite una delibera di giunta. Partono i tamponi rapidi negli ambulatori dei medici ...

Entrambi i test sono a cura del personale della Futura Diagnostica, il laboratorio di Avellino cui fa riferimento la Lazio sin dallo scorso campionato e al centro di una inchiesta aperta dalla procura ...L'accordo è stato raggiunto e la Regione Lazio è ora pronta a formalizzare la procedura tramite una delibera di giunta. Partono i tamponi rapidi negli ambulatori dei medici ...