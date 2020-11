Lautaro Martinez, valutazione e ingaggio da top player: ma lo è davvero? (Di venerdì 20 novembre 2020) Lautaro Martinez tratta il rinnovo con l’Inter: la valutazione della società e la richiesta di ingaggio sono da top player, ma lo è davvero? La clausola presente attualmente nel contratto di Lautaro Martinez è da 111 milioni di euro, l’ingaggio richiesto all’Inter è di circa 7,5 milioni di euro. Numeri da top player per il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 20 novembre 2020)tratta il rinnovo con l’Inter: ladella società e la richiesta disono da top, ma lo è? La clausola presente attualmente nel contratto diè da 111 milioni di euro, l’richiesto all’Inter è di circa 7,5 milioni di euro. Numeri da topper il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ??? | NAZIONALI Gol e vittoria per #Lautaro Martinez e la sua @afa, ancora a segno @kingarturo23 con @LaRoja Il r… - infoitsport : Calciomercato Juventus, ci sarebbe l’accordo con Lautaro Martinez - infoitsport : Calciomercato Inter, Lautaro Martinez rinnova | Tutti i dettagli - calciomercatoit : ??Novità importanti per il rinnovo di #LautaroMartinez: #Suning può venire incontro all'argentino su cifre e clausol… - internewsit : Lautaro Martinez, sì al rinnovo per tre motivi: gettate le basi - -