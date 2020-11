L’Arsenal-ambiente | la Premiere League aderisce al piano per il clima

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 novembre 2020)è diventato il primo della Premierad aderire all’UN Sports forte Action Framework. I Gunners ora aiuteranno a combattere il cambiamentotico e ad aiutare gli altri a fare lo stesso, impegnandosi in diverse proposte che li renderanno uno dei club più verdi del calcio mondiale. Chissà che il loro esempio serva come trampolino di lancio per le altre squadre Europee.è diventata una bellissima realtà.: che cosa ha detto Hywel Sloman su questa iniziativa? Il direttore delle operazioni delHywel Sloman ha dichiarato: “Abbiamo già implementato una serie di pratiche rispettose dell’in tutto il club, continueremo a usare il potere e la ...