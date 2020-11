Invece di guardare i figli si scola una bottiglia di whisky, poi aggredisce la compagna con un coltello: arrestato (Di venerdì 20 novembre 2020) Tor Bella Monaca. La Polizia di Stato arresta un 45 enne violento. Lei a lavoro, lui, . Disoccupato, ubriaco e violento con la moglie ed i figli il 45enne, di origini romene, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato. La chiamata al 112Nue è giunta verso mezzogiorno: una famiglia di Tor Bella Monaca aveva dato rifugio ad una vicina di casa in fuga, insieme ad uno dei figli, dal compagno violento. La vittima, tra i singhiozzi, ha raccontato ai poliziotti della Sezione Volanti –diretta da Giuseppe Sangiovanni- che, come tutte le mattine, era andata a lavoro lasciando i figli di 5 e 9 anni al padre, essendo quest’ultimo disoccupato; al suo ritorno la donna ha trovato P.L. , queste le inziali del compagno nonché padre dei suoi figli, ubriaco e con a fianco una bottiglia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) Tor Bella Monaca. La Polizia di Stato arresta un 45 enne violento. Lei a lavoro, lui, . Disoccupato, ubriaco e violento con la moglie ed iil 45enne, di origini romene, è statoieri pomeriggio dalla Polizia di Stato. La chiamata al 112Nue è giunta verso mezzogiorno: una famiglia di Tor Bella Monaca aveva dato rifugio ad una vicina di casa in fuga, insieme ad uno dei, dal compagno violento. La vittima, tra i singhiozzi, ha raccontato ai poliziotti della Sezione Volanti –diretta da Giuseppe Sangiovanni- che, come tutte le mattine, era andata a lavoro lasciando idi 5 e 9 anni al padre, essendo quest’ultimo disoccupato; al suo ritorno la donna ha trovato P.L. , queste le inziali del compagno nonché padre dei suoi, ubriaco e con a fianco unadi ...

matteosalvinimi : Certamente in fuga da guerra e carestie... Persino Macron, dopo la strage di Nizza, ha affermato che occorre guarda… - ARTLASHOLD : @melywithaY Honestly ti consiglio di non guardarlo, se invece lo vuoi guardare ti dico buona fortuna e also lower your expectations - Vorpalblaster : Ci volle un calcio per mandare la porta in pezzi, mentre per i suoi nervi bastò guardare dentro la stanza. Non si a… - CorriereCitta : Invece di guardare i figli si scola una bottiglia di whisky, poi aggredisce la compagna con un coltello: arrestato - ContagioDel : @EdoSorr @Ladyblue2222 @PirasPier @GiuseppeConteIT Parlate come se fossimo in The Walking Dead, come se il virus ef… -

Ultime Notizie dalla rete : Invece guardare Invece di guardare i figli si scola una bottiglia di whisky, poi aggredisce la compagna con un coltello: arrestato Il Corriere della Città La Vitamina D ci salverà dal Covid?

Abbiamo intervistato il Professor Guancarlo Isaia il cui studio sull'incidenza della Vitamina D sul covid sta aprendo una nuova strada di prevenzione dell'infezione. E mentre il suo studio sta per ess ...

Covid, New York città fantasma: «Peggio di un uragano, il vero turismo non tornerà prima del 2025»

Gli autobus turistici a due piani semivuoti. I teatri di Broadway chiusi. Le feste di compleanno organizzate sulle terrazze condominiali invece che nei bar di Manhattan. Alcuni dei ...

Abbiamo intervistato il Professor Guancarlo Isaia il cui studio sull'incidenza della Vitamina D sul covid sta aprendo una nuova strada di prevenzione dell'infezione. E mentre il suo studio sta per ess ...Gli autobus turistici a due piani semivuoti. I teatri di Broadway chiusi. Le feste di compleanno organizzate sulle terrazze condominiali invece che nei bar di Manhattan. Alcuni dei ...