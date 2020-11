Insigne e Mertens lanciano un segnale importante al gruppo (Di venerdì 20 novembre 2020) Lorenzo Insigne e Dries Mertens hanno lanciato un segnale al gruppo in vista di Napoli-Milan. Lo racconta La Gazzetta dello Sport. Insigne e Mertens, uno Capitano, l'altro anima, entrambi simboli di un Napoli cambiato radicalmente rispetto ad appena un anno fa. Entrambi si sono resi protagonisti di un gesto ... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 20 novembre 2020) Lorenzoe Drieshanno lanciato unalin vista di Napoli-Milan. Lo racconta La Gazzetta dello Sport., uno Capitano, l'altro anima, entrambi simboli di un Napoli cambiato radicalmente rispetto ad appena un anno fa. Entrambi si sono resi protagonisti di un gesto ...

napolipiucom : Insigne e Mertens: 'Ci alleniamo anche se non è previsto', la reazione di Gattuso. Il gruppo è solido! - ClubModena : RT @Angelo69180228: Mertens, Insigne e Di Lorenzo oggi sono andati a Castelvolturno ad allenarsi, allenamento che non era programmato - sscmertens : Mertens pensionato Lozano fa per e per Insigne par o frat ro cazz cu chella pisciazz ncap - MateNapoli1 : @sscmertens Mertens pensionato Lozano fa per e per Insigne par o frat ro cazz cu chella pisciazz ncap - ilnapolionline : ATTACCO - Insigne e Mertens, fanno felice Gattuso - -