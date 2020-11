Iggy Azalea svela qual è il suo nome vero e perché ne ha scelto uno d’arte (Di venerdì 20 novembre 2020) Se siete rimasti sotto choc quando avete scoperto che Selvaggia Roma del Grande Fratello Vip si chiama in realtà Sabrina Haddaji, lo resterete anche ora dato che Iggy Azalea ha rivelato che in realtà si chiama Amethyst Amelia Kelly. Un bellissimo nome ed anche importante, dato che Ametista è una pietra preziosa. Tuttavia non ama essere chiamata con quel nome che riserva solo ad un “ristretto gruppo di persone”, per questo motivo ne ha scelto uno d’arte per la sua carriera discografica. Per tutti è infatti semplicemente Iggy. “Se ho mai pensato di chiamare Amethyst un mio prossimo album? No, perché sento che i nomi sono molto personali e non ho mai voluto che uno sconosciuto potesse usare il mio nome quando parla male e dargli energia ... Leggi su biccy (Di venerdì 20 novembre 2020) Se siete rimasti sotto choc quando avete scoperto che Selvaggia Roma del Grande Fratello Vip si chiama in realtà Sabrina Haddaji, lo resterete anche ora dato cheha rivelato che in realtà si chiama Amethyst Amelia Kelly. Un bellissimoed anche importante, dato che Ametista è una pietra preziosa. Tuttavia non ama essere chiamata con quelche riserva solo ad un “ristretto gruppo di persone”, per questo motivo ne haunoper la sua carriera discografica. Per tutti è infatti semplicemente. “Se ho mai pensato di chiamare Amethyst un mio prossimo album? No,sento che i nomi sono molto personali e non ho mai voluto che uno sconosciuto potesse usare il mioquando parla male e dargli energia ...

