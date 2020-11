I nuovi aiuti salgono a 10 miliardi. In arrivo la sospensione delle tasse per le imprese in tutta Italia (Di venerdì 20 novembre 2020) I conteggi al ministero dell’Economia sono andati avanti per tutta la giornata. Con due obiettivi. Il primo: tirare fuori più soldi rispetto a quelli messi in conto per chi è passato dalle zone gialle a quelle arancioni e rosse, ritrovandosi così costretto a ridimensionare la propria attività o a chiudere. Il secondo: preparare i soldi per un decreto che arriverà nei prossimi giorni e che avrà nella pancia nuovi aiuti e il rinvio delle tasse di novembre e dicembre. La linea viene tirata a sera: 10 miliardi. Due miliardi per il primo obiettivo, otto per il secondo. Al Consiglio dei ministri, convocato alle sette di sera e poi spostato alle dieci, il compito di mettere il bollino della validazione sullo schema del Tesoro o di ricalibrare l’assetto dei numeri. Al di là ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) I conteggi al ministero dell’Economia sono andati avanti perla giornata. Con due obiettivi. Il primo: tirare fuori più soldi rispetto a quelli messi in conto per chi è passato dalle zone gialle a quelle arancioni e rosse, ritrovandosi così costretto a ridimensionare la propria attività o a chiudere. Il secondo: preparare i soldi per un decreto che arriverà nei prossimi giorni e che avrà nella panciae il rinviodi novembre e dicembre. La linea viene tirata a sera: 10. Dueper il primo obiettivo, otto per il secondo. Al Consiglio dei ministri, convocato alle sette di sera e poi spostato alle dieci, il compito di mettere il bollino della validazione sullo schema del Tesoro o di ricalibrare l’assetto dei numeri. Al di là ...

