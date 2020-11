Gli ultimi giorni di Mike Pompeo, il 'Segretario dei coloni' (Di venerdì 20 novembre 2020) Attacca quelli del Bds definendoli un 'cancro'. Visita un insediamento nei territori palestinesi occupati brindando alla colonizzazione e annunciando che per gli Usa quel vino come la frutta o ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) Attacca quelli del Bds definendoli un 'cancro'. Visita un insediamento nei territori palestinesi occupati brindando allazzazione e annunciando che per gli Usa quel vino come la frutta o ...

Giorgiolaporta : Ho visto #Berlusconi votare la fiducia a Monti e Letta, inciuciare al Nazareno con Renzi e Gentiloni e ora provarci… - CarloCalenda : Possiamo riflettere un secondo su come sono andati gli ultimi giorni? Possiamo farlo in modo razionale e senza part… - juventusfc : Anche @arthurhromelo in gol con la sua Nazionale! ?? Qui ?? - FRANCESCOEMARI3 : @SimoneAvsim ERA COMINCIATO GIA' CON LA LAZIO ( PECCATO GLI ULTIMI SECONDI) ANDIAMO JUVE!!!!! - Andrea65590241 : RT @Prof_LudovicaV: -Buon giorno! Come state?- chiedemmo ansanti, facendo vibrare la ringhiera, nello sforzo di salire gli ultimi scalini.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Coronavirus Lissone: la situazione si è stabilizzata. Ecco gli ultimi dati MBnews Gioite, uomini tutti!

Nella Mia luce gli uomini rivedono la luce. Nella Mia parola gli uomini trovano le cose di cui godere. Io sono venuto dall’Oriente, provengo da lì. Quando la Mia gloria risplende, tutte le nazioni son ...

Covid Italia, bollettino oggi 20 novembre: 37.242 nuovi casi e 699 morti. 238mila tamponi

Coronavirus, il bollettino di oggi, venerdì novembre 2020, in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 37.242. I morti 699. Sono 238mila i tamponi ...

Nella Mia luce gli uomini rivedono la luce. Nella Mia parola gli uomini trovano le cose di cui godere. Io sono venuto dall’Oriente, provengo da lì. Quando la Mia gloria risplende, tutte le nazioni son ...Coronavirus, il bollettino di oggi, venerdì novembre 2020, in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 37.242. I morti 699. Sono 238mila i tamponi ...