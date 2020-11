Gli stolti che non capiscono il discorso di Chiara Ferragni sul victim blaming

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 20 novembre 2020) Se vi sta sulle palle, non seguitela. Se la seguite, ascoltate e cercate di capire le sue parole e i suoi messaggi. Spesso e volentieri si criticano i cosiddetti ‘influencer’ per la loro costante presenza sui social condita dal nulla cosmico. Poi, però, quando si parla di argomenti seri, gli haters non vanno in vacanza e iniziano a sproloquiare. Molte volte per partito preso, altre senza neanche sentire l’argomento di cui si sta parlando. Ed è accaduto anche oggi nel, pubblicato sul suo canale Instagram, disul. Moltissimi gli apprezzamenti, ma c’è sempre quella fastidiosa minoranza rumorosa diche attacca, forse per il troppo tempo libero. LEGGI ANCHE > Qual è la malattia di chi filma un disabile che cade e muore? Dieci minuti e 56 ...