GF Vip 5, Selvaggia e Dayane malignano: Elisabetta Gregoraci è stata davvero fedele? (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo la lite furibonda con Elisabetta Gregoraci, Selvaggia Roma ha continuato a parlare male della show-girl un po' con tutti i coinquilini disposti ad ascoltarla. In particolar modo c'è stata una conversazione con Dayane Mello (che a quanto pare ha ancora il dente avvelenato con l'ex moglie di Flavio Briatore) nella quale la Roma ha ipotizzato che Elisabetta non sia sempre stata fedele sia durante il matrimonio che durante il fidanzamento con l'ex Manager di Formula 1. Probabilmente, essendo entrata dopo, Selvaggia è perfettamente a conoscenza delle voci riguardo la storia con Francesco Bettuzzi, che sarebbe cominciata quando ancora Elisabetta non aveva divorziato da Briatore, e dei rumors sul flirt con Stefano ...

