Genova, poveri in fila per la mensa creano assembramenti: multati (Di venerdì 20 novembre 2020) Genova, multe ai poveri. In fila per ricevere un pasto caldo alla mensa, i bisognosi creavano assembramenti e alcuni non avevano la mascherina. Sono stati comitati e residenti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Don Giacomo Martino, presidente di Migrantes a Genova: “Serve umanità”. Ma a chiamare i vigili sono anche i membri dell’associazione di volontariato che gestisce la mensa, “Veriamici”. Diversi i sanzionati Ieri, 19 novembre, in pieno centro storico a Genova, in via Pré, i vigili hanno multato gli indigenti in coda per un pasto caldo alla mensa. La polizia municipale è intervenuta dopo le numerose lamentele dei residenti. Infatti, molto spesso, in attesa del proprio turno alla mensa, queste persone ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 20 novembre 2020), multe ai. Inper ricevere un pasto caldo alla, i bisognosi creavanoe alcuni non avevano la mascherina. Sono stati comitati e residenti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Don Giacomo Martino, presidente di Migrantes a: “Serve umanità”. Ma a chiamare i vigili sono anche i membri dell’associazione di volontariato che gestisce la, “Veriamici”. Diversi i sanzionati Ieri, 19 novembre, in pieno centro storico a, in via Pré, i vigili hanno multato gli indigenti in coda per un pasto caldo alla. La polizia municipale è intervenuta dopo le numerose lamentele dei residenti. Infatti, molto spesso, in attesa del proprio turno alla, queste persone ...

Corriere : In coda davanti alla mensa dei poveri: multati per assembramento - repubblica : In coda alla mensa per i poveri, multati per assembramento - Agenzia_Ansa : In coda alla mensa dei poveri creano assembramento, multati a Genova Il comandante della polizia municipale: 'Dopo… - incostante_enza : RT @GiovanniBussett: Covid Genova, in coda davanti alla mensa dei poveri: multati per assembramento - Spectra_anna : RT @NiccoloZancan: A Genova hanno multato le persone in coda per un pasto caldo alla mensa dei poveri di via Prè: non mantenevano il distan… -