Genova, multati in coda alla mensa dei poveri perché "creano assembramenti" (Di venerdì 20 novembre 2020) Genova, multe in coda alla mensa dei poveri: "creano assembramenti" Sta facendo molto discutere quello che è successo ieri in una mensa dei poveri nel centro storico di Genova, in via Prè: alcune persone in fila alla distribuzione dei pasti hanno infatti ricevuto delle multe perché creavano assembramenti. Dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti e di alcuni comitati della zona, la polizia municipale è intervenuta e ha notato che alcuni bisognosi non rispettavano le regole sul distanziamento sociale anti-Covid e soprattutto non portavano neanche le mascherine. A quel punto è scattata la sanzione: una delle persone in fila alla mensa dei ...

