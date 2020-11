Genitori Taranto scrivono a Mattarella in Giornata Diritti nel Fanciullo: 'Qui nulla da festeggiare' (Di venerdì 20 novembre 2020) 'Non c'è alcunché da festeggiare, a Taranto, in questa Giornata; ci sono solo tanti Genitori che legano alla propria vita ricordi, pensieri e, guardando la foto di figli che non ci sono più, desideri ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) 'Non c'è alcunché da, a, in questa; ci sono solo tantiche legano alla propria vita ricordi, pensieri e, guardando la foto di figli che non ci sono più, desideri ...

LaGazzettaWeb : Genitori Taranto scrivono a Mattarella in Giornata Diritti nel Fanciullo: «Qui nulla da festeggiare» - Vibraz_Lucane : Coordinamento Priorità alla scuola Puglia, Genitori Attivi Bari, Genitori Attivi Taranto: ‘Domande a Emiliano e Lop… - m5s_taranto : RT @AzzolinaLucia: Caro nonno Massimo, sono io che ringrazio te e le migliaia di genitori, docenti, studentesse e studenti che in questi gi… - contegianf1 : @CTag25 @5110Doct Sono un tarantino che vive a Trento. Ma spesso ritorno a Taranto perché qui vivono genitori e fam… - LucaLucacchio : In un periodo in cui tutti parlano di diritto alla salute, salvaguardia della vita umana, che gli interessi partico… -