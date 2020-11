Formula E, Sérgio Sette Camara confermato in Dragon (Di venerdì 20 novembre 2020) Il pilota brasiliano Sérgio Sette Camara è stato confermato dal team Dragon/Penske Autosport come pilota ufficiale per la season 7 di Formula E. Il 22enne aveva già partecipato al campionato elettrico nella stagione 2019-2020, ma prendendo parte solo agli ultimi 6 round a Berlino. Camara primo confermato in Dragon Il team Dragon/Penske Autosport è stata l’unica squadra che non aveva confermato nessun un pilota per la prossima stagione di Formula E, che sarà la settima anche per il team americano. Nella mattinata è arrivata l’ufficialità della firma di Sérgio Camara come primo pilota di Dragon a prendere parte alla prima edizione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Il pilota brasilianoè statodal team/Penske Autosport come pilota ufficiale per la season 7 diE. Il 22enne aveva già partecipato al campionato elettrico nella stagione 2019-2020, ma prendendo parte solo agli ultimi 6 round a Berlino.primoinIl team/Penske Autosport è stata l’unica squadra che non avevanessun un pilota per la prossima stagione diE, che sarà la settima anche per il team americano. Nella mattinata è arrivata l’ufficialità della firma dicome primo pilota dia prendere parte alla prima edizione ...

