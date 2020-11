Ferrovie dello Stato nel mirino dei sindacati: In Campania pochi investimenti sulla logistica (Di venerdì 20 novembre 2020) “Gravi i ritardi di Ferrovie dello Stato sulla logistica in Campania, va potenziato il trasporto ferroviario di merci”. Lo denuncia Alfonso Langella, segretario generale della Fit Cisl Campania. Il sindacato fa notare “l’abbandono dello Scalo di Marcianise ed i mancati investimenti di Mercitalia in risorse umane”. Per Langella la divisionalizzazione societaria non ha aiutato così “c’è eccedenza di personale sull’Alta Velocità per soppressione delle Frecce a causa dell’emergenza Covid e mancanza di treni merci per carenza di dipendenti”. Il segretario della Fit evidenzia come “il presidente delle associazioni datoriali Giani parla di investimenti sulla logistica volti a promuovere lo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) “Gravi i ritardi diin, va potenziato il trasporto ferroviario di merci”. Lo denuncia Alfonso Langella, segretario generale della Fit Cisl. Il sindacato fa notare “l’abbandonoScalo di Marcianise ed i mancatidi Mercitalia in risorse umane”. Per Langella la divisionalizzazione societaria non ha aiutato così “c’è eccedenza di personale sull’Alta Velocità per soppressione delle Frecce a causa dell’emergenza Covid e mancanza di treni merci per carenza di dipendenti”. Il segretario della Fit evidenzia come “il presidente delle associazioni datoriali Giani parla divolti a promuovere lo ...

BKTPGroup : #Offerte lavoro Ferrovie dello Stato: nuove posizioni aperte a novembre - - jobsocialeu : GCH Consulting - Perugia - Descrizione azienda Il nostro cliente ANAS spa, gruppo Ferrovie dello Stato, ci ha incar… - ayrvian : @Il_Vitruviano @boni_castellane @paolo_gibilisco 'È noto che i manicomi erano pieni di due categorie di matti, quel… - jobonline_it : Internal Auditor: Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca n.1 Internal Auditor da inserire in FSTechnology… - 90sguccis : my mom is so dumb... da credere che le ferrovie dello stato stessero assumendo tramite facebook... e la pagina si c… -