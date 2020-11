Covid | Magliocca | De Luca allarghi unità di crisi a tecnici centrodestra e Cinque Stelle

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “La collaborazione istituzionale è la strada da seguire. Nel Paese, ascoltando l’appello del Presidente Mattarella, ed in Campania. Non deve essere solo uno slogan ma una concreta scelta strategica”. Cosi Giorgio, Presidente della Provincia di Caserta. “Nella nostra Regione bisogna invertire la rotta. Il Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De, dia un segnale allargando ladidella Regione a due nuove figure professionali, una indicata daled una dal. Duein più – aggiunge- potrebbero solo rappresentate una garanzia”. “Deeliminerebbe ogni dubbio su numeri taroccati e scelte poco trasparenti ed avrebbe il vantaggio di ...

TeleradioNews : Caserta. Covid e Scuole: Provincia contro Regione, Magliocca a De Luca: ‘no alla riapertura’! -… - TeleradioNews : Caserta. Covid e Scuole: Provincia contro Regione, Magliocca a De Luca: ‘no alla riapertura’! -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Magliocca

TeleradioNews

Lotta agropirateria, #NoFakeFood per difendere il Made in Italy. Rilanciare i temi della qualità, della salubrità ...Lotta all’agropirateria, #NoFakeFood per difendere il Made in Italy, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...