Covid-19, in Trentino 18 nuovi casi in ambito scolastico: già 163 classi in quarantena (Di venerdì 20 novembre 2020) 18 nuovi casi di contagio in Trentino sul fronte della scuola: la ricostruzione dei contatti di ciascuno di loro determinerà l'isolamento o meno delle rispettive classi (ieri in quarantena ce n'erano 163). I dati sono stati resi noti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) 18di contagio insul fronte della scuola: la ricostruzione dei contatti di ciascuno di loro determinerà l'isolamento o meno delle rispettive(ieri ince n'erano 163). I dati sono stati resi noti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. L'articolo .

