Costruisce una pista d’atterraggio su ordine degli alieni (Di venerdì 20 novembre 2020) In Argentina un uomo ha costruito una pista d’atterraggio su ordine degli alieni. Ha raccontato di averli incontrati nel deserto e di aver ricevuto questo incarico attraverso la telepatia. Il deserto di Salda, che si trova nella zona di Forte Alto, è diventato famoso negli anni per i misteriosi avvistamenti Ufo riportati da molte persone. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) In Argentina un uomo ha costruito unasu. Ha raccontato di averli incontrati nel deserto e di aver ricevuto questo incarico attraverso la telepatia. Il deserto di Salda, che si trova nella zona di Forte Alto, è diventato famoso negli anni per i misteriosi avvistamenti Ufo riportati da molte persone. L'articolo proviene da Inews.it.

CarloCalenda : Sono d’accordo. Non condivido la posizione di Croce. Ma per un socialista liberale non esiste libertà senza progres… - pepdecr : RT @RRavinetto: #Vaccinobenecomune. Ho firmato la petizione perché la #salute, individuale e globale, non si costruisce senza #solidarietà,… - NFratoianni : RT @RRavinetto: #Vaccinobenecomune. Ho firmato la petizione perché la #salute, individuale e globale, non si costruisce senza #solidarietà,… - NichiVendola : RT @RRavinetto: #Vaccinobenecomune. Ho firmato la petizione perché la #salute, individuale e globale, non si costruisce senza #solidarietà,… - fedeli_paolo : RT @RRavinetto: #Vaccinobenecomune. Ho firmato la petizione perché la #salute, individuale e globale, non si costruisce senza #solidarietà,… -

Ultime Notizie dalla rete : Costruisce una Cyberpunk 2077, intervista esclusiva a CD Projekt Red: come si costruisce una città sulla musica? IGN Italia Al Forum Risorse Umane 2020 le basi dell’Hr management del futuro

Costruire una cultura aziendale, con processi che facciano sentire il dipendente al centro esaltando l’unicità della persona, rappresenta un vantaggio per l’azienda stessa. Ne nascono nuovi ...

Realme 7 5G recensione. Lo smartphone che rende il 5G alla portata di tutti

Realme 7 5G arriva in Italia a 279 euro ma fino al 30 novembre sarà acquistabile a 229 euro, una cifra che – come specifica la stessa azienda – rende il nuovo arrivato “lo smartphone 5G più ...

Costruire una cultura aziendale, con processi che facciano sentire il dipendente al centro esaltando l’unicità della persona, rappresenta un vantaggio per l’azienda stessa. Ne nascono nuovi ...Realme 7 5G arriva in Italia a 279 euro ma fino al 30 novembre sarà acquistabile a 229 euro, una cifra che – come specifica la stessa azienda – rende il nuovo arrivato “lo smartphone 5G più ...