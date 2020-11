Coronavirus, Totti: “Guarito dal virus, la diagnosi è stata un colpo al cuore” (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – “In queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il covid e non e’ stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano”. Cosi’ l’ex capitano della Roma Francesco Totti, attraverso i social, annuncia di essere guarito dal covid, che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – “In queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il covid e non e’ stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano”. Cosi’ l’ex capitano della Roma Francesco Totti, attraverso i social, annuncia di essere guarito dal covid, che lo aveva colpito nelle scorse settimane.

