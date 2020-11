Chiesta la condanna della sindaca Appendino per i fatti di piazza San Carlo (Di venerdì 20 novembre 2020) AGI - Il pubblico ministero Vincenzo Pacileo ha chiesto la condanna a 1 anno e 8 mesi per la sindaca di Torino Chiara Appendino, imputata nel processo per i fatti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Appendino, che ha scelto il rito abbreviato, è accusata di disastro, omicidio e lesioni colpose, cosí come gli altri imputati: l'ex questore di Torino Angelo Sanna, l'ex capo di gabinetto della sindaca Paolo Giordana, l'ex presidente di Turismo Torino (ente che organizzò l'evento in piazza) Maurizio Montagnese e l'architetto Enrico Bertoletti. Il pm ha chiesto rispettivamente 1 anno e 8 mesi per Sanna, 2 anni per Giordana, 1 anno e 7 mesi per Montagnese e 3 anni e 6 mesi ... Leggi su agi (Di venerdì 20 novembre 2020) AGI - Il pubblico ministero Vincenzo Pacileo ha chiesto laa 1 anno e 8 mesi per la sindaca di Torino Chiara Appendino, imputata nel processo per iavvenuti inSanil 3 giugno 2017, durante la proiezionefinale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Appendino, che ha scelto il rito abbreviato, è accusata di disastro, omicidio e lesioni colpose, cosí come gli altri imputati: l'ex questore di Torino Angelo Sanna, l'ex capo di gabinettosindaca Paolo Giordana, l'ex presidente di Turismo Torino (ente che organizzò l'evento in) Maurizio Montagnese e l'architetto Enrico Bertoletti. Il pm ha chiesto rispettivamente 1 anno e 8 mesi per Sanna, 2 anni per Giordana, 1 anno e 7 mesi per Montagnese e 3 anni e 6 mesi ...

