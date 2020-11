Chi è la “zia Bianca”, la 70enne a capo di un enorme traffico di droga (Di venerdì 20 novembre 2020) Scopriamo chi è la “zia Bianca”, una 70enne a capo di un enorme traffico di droga smantellato dalla Guardia di Finanza di Roma. La Guardia di Finanza di Roma ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 20 novembre 2020) Scopriamo chi è la, unadi undismantellato dalla Guardia di Finanza di Roma. La Guardia di Finanza di Roma ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

ema__15Real : Mia zia che inizia a rompere i coglioni per il vaccino porcodio pure io so preoccupato ma non rompo il cazzo perché… - itsmwengo : Io che pubblico su Instagram solo ed esclusivamente per crush Chi mi risponde? Mia zia - zia_mare : RT @emergency_ong: “La prego… può dare a mio nipote i miei occhi? A me, ormai, servono solo per piangere.” - sudamasceno98 : @dany3laf E ora entra zia Malgy chissà con chi se la prenderà?????? - astrobIond : @alvsfalls @enfperalta zia guarda che io non faccio parte del fa*dom proprio per evitare di leggere tweet come quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi “zia Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera