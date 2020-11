Banche, EBA: ampio utilizzo moratorie in Europa (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Le moratorie sui pagamenti decise a seguito della crisi pandemica hanno riscontrato un ampio utilizzo in Europa, riporta l’Eba, l’Autorità bancaria europea, nel suo primo rapporto di monitoraggio su questi strumenti sottolineando come le moratorie abbiano assicurato “aria” ai debitori e consentito nel frattempo alle Banche di erogare nuovi crediti a imprese colpite dalla crisi. “I prestiti in moratoria sono significativi in molti Paesi, specialmente sono stati ampiamente usati dalle PMI e nel settore immobiliare“, si rileva in un comunicato. Il problema è che ora, con l’avvicinarsi delle scadenze delle moratorie è atteso un aumento delle concessioni sui crediti (forborne) e dei crediti deteriorati (NPL) per “questo istituzioni e autorità di vigilanza ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Lesui pagamenti decise a seguito della crisi pandemica hanno riscontrato unin, riporta l’Eba, l’Autorità bancaria europea, nel suo primo rapporto di monitoraggio su questi strumenti sottolineando come leabbiano assicurato “aria” ai debitori e consentito nel frattempo alledi erogare nuovi crediti a imprese colpite dalla crisi. “I prestiti in moratoria sono significativi in molti Paesi, specialmente sono stati ampiamente usati dalle PMI e nel settore immobiliare“, si rileva in un comunicato. Il problema è che ora, con l’avvicinarsi delle scadenze delleè atteso un aumento delle concessioni sui crediti (forborne) e dei crediti deteriorati (NPL) per “questo istituzioni e autorità di vigilanza ...

EURACTIVItalia : Un rapporto dell' @EBA_News rivela la difficoltà dell'#Italia nel recupero dei finanziamenti delle banche: si trova… - IvanFogliata : RT @inFinance_it: Stato = 'nominativo non gradito' per le banche? Secondo le nuove linee guida Eba se lo Stato avrà ritardo > 180 giorni su… - inFinance_it : Stato = 'nominativo non gradito' per le banche? Secondo le nuove linee guida Eba se lo Stato avrà ritardo > 180 gio… - DuccioTessadri : Mah, almeno dalle mie parti le banche stanno - su input EBA - rivedendo i rating di alberghi e ristoranti. Non finirà benissimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Banche EBA Banche, EBA: ampio utilizzo moratorie in Europa Il Messaggero Banche, EBA: ampio utilizzo moratorie in Europa

(Teleborsa) - Le moratorie sui pagamenti decise a seguito della crisi pandemica hanno riscontrato un ampio utilizzo in Europa, riporta l'Eba, l'Autorità bancaria europea, nel suo primo rapporto ...

Banche: Eba, moratorie rimborsi prestiti molto diffuse per pmi e immobiliare commerciale -2-

871 mld sottoposti a moratoria, 6% del totale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 nov - A giugno il valore nominale del volume di prestiti sottoposto a moratoria era di 871 miliardi di euro ...

(Teleborsa) - Le moratorie sui pagamenti decise a seguito della crisi pandemica hanno riscontrato un ampio utilizzo in Europa, riporta l'Eba, l'Autorità bancaria europea, nel suo primo rapporto ...871 mld sottoposti a moratoria, 6% del totale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 nov - A giugno il valore nominale del volume di prestiti sottoposto a moratoria era di 871 miliardi di euro ...