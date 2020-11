Banche: Abi, bene Federazione europea, rivedere quadro regolamentare su npl (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - A margine delle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio della Federazione Bancaria europea il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini ha espresso "viva soddisfazione" nel constatare una valutazione convergente delle Banche europee sulla necessità di rivedere il quadro regolamentare per la gestione dei crediti deteriorati e in particolare le regole sul calendar provisioning (cosiddetto Npl back stop regulation) come da tempo sostenuto dall'Abi. Lo rende noto l'Abi in un comunicato. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - A margine delle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio dellaBancariail direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini ha espresso "viva soddisfazione" nel constatare una valutazione convergente delleeuropee sulla necessità diilper la gestione dei crediti deteriorati e in particolare le regole sul calendar provisioning (cosiddetto Npl back stop regulation) come da tempo sostenuto dall'Abi. Lo rende noto l'Abi in un comunicato.

TV7Benevento : Banche: Abi, bene Federazione europea, rivedere quadro regolamentare su npl... - teknoring_com : ??Come cedere il credito, quando? E cosa succede? ??Sono le domande alle quali anche con questi strumenti le #banche… - ansa2030 : Banche: Abi, già oltre 2 miliardi le emissioni in green bond. . - DiplomaziaTW : RT @Machiavelli_it: Quale strategia per sostenere il sistema bancario italiano? - preuniop : L’Abi ha diffuso alle banche una nuova circolare sui finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI. #Abi… -

Ultime Notizie dalla rete : Banche Abi Abi, banche italiane hanno raccolto 2 miliardi di euro in green bond Il Messaggero Banche: Abi, bene Federazione europea, rivedere quadro regolamentare su npl

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - A margine delle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio della Federazione Bancaria Europea il direttore generale ...

Credito: Abi, bene Federazione bancaria europea, rivedere norme Ue su Npl

A margine delle riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio della Federazione bancaria europea il direttore generale ...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - A margine delle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio della Federazione Bancaria Europea il direttore generale ...A margine delle riunioni del Comitato esecutivo e del Consiglio della Federazione bancaria europea il direttore generale ...