Atp Finals 2020 | Medvedev non fa sconti | Schwartzman battuto in due set

(Di venerdì 20 novembre 2020) Daniilha chiuso da imil gruppo Tokyo 1970 delle Atpda im. Il russo ha infatti sconfitto Diegocon il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 13 minuti di gioco. Un match senza storia e senza verdetti in palio, ma con comunque 200 punti Atp e oltre 150mila dollari di montepremi sul piatto. Peruna vittoria piuttosto netta, che permette al russo di concentrarsi subito sulla semifinale di domani sera contro Rafa Nadal. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT ATP: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE IL MONTEPREMI DEL TORNEO La cronaca – Il primo game è già una battaglia da oltre sette minuti, conche riesce a tenere il servizio annullando tre palle break. ...

Daniil Medvedev ha chiuso da imbattuto il gruppo Tokyo 1970 delle Atp Finals 2020 da imbattuto. Il russo ha infatti sconfitto Diego Schwartzman con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 13 minuti di ...Djokovic se la vedrà ora, per un posto in finale, con l’austriaco Dominic Thiem, vincitore del “Gruppo Londra 2020”. Già decisa l’altra semifinale tra il russo Daniil Medvedev, atteso venerdì dall’ult ...