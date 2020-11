Ascolti X Factor 2020 il quarto live su Sky Uno (Di venerdì 20 novembre 2020) Ascolti X Factor 2020 quarto live su Sky Uno giovedì 19 novembre, mercoledì su Tv8 Ascolti X Factor 2020 – quarto live di X Factor 2020 con il ritorno del “capitano” Alessandro Cattelan alla guida del programma. Puntata con doppia eliminazione (qui il racconto della serata) che ha acceso gli animi dei 4 giudici Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma oltre a ospitare il ritorno di Leo Gassman e Elodie che si è esibita in un medley di sue canzoni. Il quarto live ha ottenuto su Sky Uno 850 mila 3.59% in leggero calo rispetto alla scorsa settimana e in crescita sullo scorso anno quando ottenne 741 mila spettatori con 3.06% e 512 mila e 2.4% su Tv8. I ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 20 novembre 2020)su Sky Uno giovedì 19 novembre, mercoledì su Tv8di Xcon il ritorno del “capitano” Alessandro Cattelan alla guida del programma. Puntata con doppia eliminazione (qui il racconto della serata) che ha acceso gli animi dei 4 giudici Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma oltre a ospitare il ritorno di Leo Gassman e Elodie che si è esibita in un medley di sue canzoni. Ilha ottenuto su Sky Uno 850 mila 3.59% in leggero calo rispetto alla scorsa settimana e in crescita sullo scorso anno quando ottenne 741 mila spettatori con 3.06% e 512 mila e 2.4% su Tv8. I ...

CorriereCitta : #ascoltitv giovedì 19 novembre 2020: Doc nelle tue mani, Harry Potter e la camera dei segreti, Le Iene, X Factor, - clikservernet : X Factor 2020: ascolti in crescita e nuovi record per il terzo Live - Noovyis : (X Factor 2020: ascolti in crescita e nuovi record per il terzo Live) Playhitmusic - - emabrue : Ascolti tv 12 novembre digital e pay: X Factor supera un 1 milione con i LPOM. Fuori Santi col 5,3% ed Emma soffre - AndreaAAmato : #Ascoltitv 12 novembre digital e pay: X Factor supera un 1 milione con i LPOM. Fuori Santi col 5,3% ed Emma soffre… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Factor Ascolti X Factor 2020 il quarto live su Sky Uno Dituttounpop Scintille tra Emma e Mika

Il conduttore, dopo il Covid, è tornato in scena al talent di Sky. Giuria agguerrita, Melancholia e Little Pieces of Marmalade fanno spettacolo.

Manuel Agnelli su Sfera Ebbasta: "Rasenta tutti i cliché del caso"

Interessante siparietto ieri sera, durante la 4° puntata dal vivo di X Factor, che ha visto il ritorno di Alessandro ... poi sporchi, poi i video, gli ascolti/I biglietti dei treni, i concerti/ Le ...

Il conduttore, dopo il Covid, è tornato in scena al talent di Sky. Giuria agguerrita, Melancholia e Little Pieces of Marmalade fanno spettacolo.Interessante siparietto ieri sera, durante la 4° puntata dal vivo di X Factor, che ha visto il ritorno di Alessandro ... poi sporchi, poi i video, gli ascolti/I biglietti dei treni, i concerti/ Le ...