Alberto Matano, la confessione dolorosa in diretta: “Fa molto male…” (Di venerdì 20 novembre 2020) Alberto Matano fa una confessione dolorosa a La vita in diretta La nuova edizione de La vita in diretta continua a macinare successi con la conduzione in solitaria di Alberto Matano. Come accade da diverse settimane a questa parte, il padrone di casa ha dovuto raccontare al numeroso pubblico di Rai Uno l’andamento dei contagi da Coronavirus. Ma a far precipitare il professionista calabrese nello sconforto è stato un altro indice che ultimamente sta salendo troppo: quello dei morti. Infatti, se ultimamente la percentuale dei positivi da Covid-19 sta pian piano diminuendo, in questa seconda ondata non si erano mai contati 731 decessi in un solo giorno. Per tale ragione l’ex collega di Lorella Cuccarini ha fatto una confessione ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 20 novembre 2020)fa unaa La vita inLa nuova edizione de La vita incontinua a macinare successi con la conduzione in solitaria di. Come accade da diverse settimane a questa parte, il padrone di casa ha dovuto raccontare al numeroso pubblico di Rai Uno l’andamento dei contagi da Coronavirus. Ma a far precipitare il professionista calabrese nello sconforto è stato un altro indice che ultimamente sta salendo troppo: quello dei morti. Infatti, se ultimamente la percentuale dei positivi da Covid-19 sta pian piano diminuendo, in questa seconda ondata non si erano mai contati 731 decessi in un solo giorno. Per tale ragione l’ex collega di Lorella Cuccarini ha fatto una...

amperrino : Costanzo: 'Se vuoi mi prendo il Covid'La battuta che spiazza Alberto Matano - zazoomblog : Alberto Matano gaffe rovinosa con Maurizio Costanzo: imbarazzo a La Vita in Diretta - #Alberto #Matano #gaffe… - Affaritaliani : Maurizio Costanzo ironico: 'Se vuoi mi prendo il Covid'. Battuta in diretta tv - infoitcultura : Alberto Matano in difficoltà a la Vita in diretta: giornata drammatica - infoitcultura : Vita in Diretta, Alberto Matano nella bufera: “Sei un terrorista, nel servizio sul covid sono tutti attori”, la dif… -