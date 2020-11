UOMINI E DONNE oggi, 19 novembre: Gianluca e Francesca, fine della conoscenza (Di giovedì 19 novembre 2020) Con la puntata odierna (19 novembre) di UOMINI e DONNE, continua la messa in onda della registrazione di venerdì 6. Il primo argomento di cui si parla è legato alla conoscenza (oramai interrotta) tra Roberta Di Padua e Michele Dentice. Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Franzi scopre che Tim la crede un’assassina… e lo lascia! Come sappiamo la frequentazione si è conclusa perché a quanto pare lui si è dimostrato poco interessato alla donna, tanto che poi successivamente un’altra signora – Giada – venuta per conoscere Michele aveva suscitato nell’uomo dell’interesse. Nel corso dei giorni Giada e Michele si sono visti, anche se per poco tempo, e l’uomo dichiara di aver trascorso momenti sereni; anche lei è dello stesso avviso. Entrambi dunque si dicono interessati. Maria De Filippi ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 19 novembre 2020) Con la puntata odierna (19) di, continua la messa in ondaregistrazione di venerdì 6. Il primo argomento di cui si parla è legato alla(oramai interrotta) tra Roberta Di Padua e Michele Dentice. Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Franzi scopre che Tim la crede un’assassina… e lo lascia! Come sappiamo la frequentazione si è conclusa perché a quanto pare lui si è dimostrato poco interessato alla donna, tanto che poi successivamente un’altra signora – Giada – venuta per conoscere Michele aveva suscitato nell’uomo dell’interesse. Nel corso dei giorni Giada e Michele si sono visti, anche se per poco tempo, e l’uomo dichiara di aver trascorso momenti sereni; anche lei è dello stesso avviso. Entrambi dunque si dicono interessati. Maria De Filippi ...

TizianaFerrario : #Mussolini non ha fatto una sola cosa buona x le donne. Era un maschilista.Una sequenza di leggi x far tornare a ca… - matteosalvinimi : #Salvini: Lenticchie con i VERMI alla Polizia penitenziaria. Non so se sia una nuova specialità, ma dare alle nostr… - guerini_lorenzo : Professionalità, innovazione e specializzazione sono da sempre qualità di donne e uomini dell’@Esercito Accolto dal… - thermos_af : RT @_chiarawho: Nel bel mezzo di decine di casi di cronaca di uomini colti dal 'raptus violento' e incapaci di tenerselo nei pantaloni, sen… - GabrieleRiva5 : RT @_chiarawho: Nel bel mezzo di decine di casi di cronaca di uomini colti dal 'raptus violento' e incapaci di tenerselo nei pantaloni, sen… -