Una pezza di Lundini verso una seconda serata unica

Una pezza di Lundini, il programma d'intrattenimento di seconda serata che è diventato ormai un appuntamento cult della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo, potrebbe avere delle novità in arrivo. La trasmissione animata da Valerio Lundini, che martedì non è andata in onda, ha ottenuto un buon successo di critica ma con ascolti di certo non stellari, ottenendo una media finora del 2,50% di share pari a 369.000 telespettatori. Il programma ha ottenuto l'ascolto più alto il 13 di ottobre 2020 con una media di 685.000 telespettatori pari al 3,52% di share, mentre il dato più basso giovedì 1 ottobre 2020 con 135.000 telespettatori e l'1,17% di share. Il pubblico che segue Una pezza di Lundini è formato per più del 50% da telespettatori con ...

