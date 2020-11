Tanti auguri a Gloria Guida | icona di stile e sensualità dei tempi che furono

Leggi su zon

(Di giovedì 19 novembre 2020)compie gli anni. La queen delle commedie sexy oggi spegne 65 candeline, nonostante sembri che il tempo su di lei non sia mai passato Si sa, il tempo passa per tutti. Con lo scorrere di giorni, mesi ed anni, in men che non si dica ci ritroviamo a guardare vecchie foto, di quando eravamo giovani, talentuosi e pieni di speranza. Ma la legge non è valida per tutti. Nella lista dei pochi eletti immuni allo scorrere delle lancette, oggi c’è. La regina della commedia sexy, oggi spegne 65 candeline, e lo fa con fascino e, qualità che l’hanno fin da subito contraddistinta sullo scenario delle attrici e candi quell’epoca d’oro. Dalle celebri scene -oggi diremmo hot- della doccia in film come “La liceale” al matrimonio con Johnny Dorelli, l?attrice ...