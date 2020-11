Scuola | si riapre | ma solo per determinate categorie di ragazzi

(Di giovedì 19 novembre 2020) Lama non per tutti, i figli di medici, infermieri e sanitari e icon disabilità possono seguire la lezione in presenza A causa dell’emergenza Coronavirus la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

alexfoti : @notariot1 @svirgola2 ho un bambino che fa la scuola materna e capisco il problema ma dobbiamo cambiare i criteri q… - 24live_it : Riapre la scuola di Novara di Sicilia: tampone negativo per la docente della scuola dell’infanzia - - CassanoLiveIt : #Cassano Domani riapre la scuola a Cassano: «Tutti i plessi sono stati sanificati» - altomolisenet : Coronavirus, riapre il plesso scolastico di Capracotta. Paglione: La scuola e' il luogo da dove ripartire - UnioneSarda : #Sardegna - Dieci nuovi casi di #Covid19 a #Carbonia ma intanto riapre una scuola materna -

La scuola riapre ma non per tutti, i figli di medici, infermieri e sanitari e i ragazzi con disabilità possono seguire la lezione in presenza A causa dell’emergenza Coronavirus la didattica continua ...Scuole. «La prima classe della primaria è ... In caso di esito positivo andremo per gradi e riapriremo i laboratori degli istituti superiori tecnici, che in dad soffrono, poi andremo avanti ...