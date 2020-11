Screencast-O-matic | un ottimo strumento per realizzare video lezioni

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 19 novembre 2020) In special modo in questo periodo in cui, per svariate situazioni, è necessario per docenti e alunni utilizzare la DAD Didattica a Distanza o la DDI Didattica Digitale Integrata, app e software dedicati allediventano fondamentali. Tra i tanti strumenti presenti sul mercato, gratuiti o a pagamento, merita attenzione un software molto utilizzato in Italia dal corpo docente nelle prime fasi della DAD a marzo del 2020:-O-. L'articolo .