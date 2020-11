Sahara Occidentale, Olmi: (Cisp): “Con la guerra 250mila persone a rischio” (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “La ripresa di una guerra tra il Marocco e l’Esercito di liberazione del popolo saharawi sarebbe un disastro: nei territori liberati vivono circa 100mila persone, che sarebbero costrette a lasciare case e beni per diventare rifugiati in Mauritania oppure nei campi profughi a Tindouf, in Algeria. Le tensioni sono su tutta la linea marcata dal muro marocchino, e varie famiglie del sud si sono gia’ spostate verso il confine mauritano per la loro sicurezza, in attesa di essere trasferite a Tindouf. Laggiu’, stando a cifre ufficiali dell’Unhcr del 2018, risiedono gia’ 173.600 persone che dal 1975 dipendono dagli aiuti umanitari, che si riducono sempre di piu’.La comunita’ internazionale deve scegliere qual e’ la priorita’: ignorare questa gente gia’ frustrata dal conflitto che finora ha privilegiato il Marocco, oppure dare prova di coerenza, almeno sotto il profilo umanitario e assistere queste persone, lasciate sempre piu’ sole“. A dare l’allarme all’agenzia Dire e’ Giulia Olmi, coordinatrice dei progetti per il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (Cisp), ong presente dal 1984 nei campi profughi di Tindouf, in Algeria, e dal 2013 nella striscia di terra a est del muro costruito dal Marocco e che attraversa da nord a sud il territorio conteso. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – “La ripresa di una guerra tra il Marocco e l’Esercito di liberazione del popolo saharawi sarebbe un disastro: nei territori liberati vivono circa 100mila persone, che sarebbero costrette a lasciare case e beni per diventare rifugiati in Mauritania oppure nei campi profughi a Tindouf, in Algeria. Le tensioni sono su tutta la linea marcata dal muro marocchino, e varie famiglie del sud si sono gia’ spostate verso il confine mauritano per la loro sicurezza, in attesa di essere trasferite a Tindouf. Laggiu’, stando a cifre ufficiali dell’Unhcr del 2018, risiedono gia’ 173.600 persone che dal 1975 dipendono dagli aiuti umanitari, che si riducono sempre di piu’.La comunita’ internazionale deve scegliere qual e’ la priorita’: ignorare questa gente gia’ frustrata dal conflitto che finora ha privilegiato il Marocco, oppure dare prova di coerenza, almeno sotto il profilo umanitario e assistere queste persone, lasciate sempre piu’ sole“. A dare l’allarme all’agenzia Dire e’ Giulia Olmi, coordinatrice dei progetti per il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (Cisp), ong presente dal 1984 nei campi profughi di Tindouf, in Algeria, e dal 2013 nella striscia di terra a est del muro costruito dal Marocco e che attraversa da nord a sud il territorio conteso.

