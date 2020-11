Pagani, indagini in corso su incendio a deposito di detersivi (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà la va luce del giorno ad aiutare le indagini per risalire alle cause dell’esplosione e poi dell’incendio divampato poco prima della mezzanotte che ha colpito Casa Store, ex deposito di detersivi 4P a Pagani. A pochi passi dalla strada nazionale, in via Taurano, il boato è stato sentito da molto residenti che hanno dato l’allarme anche in seguito all’incendio con fiamme altissime. Sul posto i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà la va luce del giorno ad aiutare leper risalire alle cause dell’esplosione e poi dell’divampato poco prima della mezzanotte che ha colpito Casa Store, exdi4P a. A pochi passi dalla strada nazionale, in via Taurano, il boato è stato sentito da molto residenti che hanno dato l’allarme anche in seguito all’con fiamme altissime. Sul posto i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In fiamme esercizio commerciale di Pagani: ingenti danni e paura tra i residenti

In fiamme un noto esercizio commerciale in via Taurano, nei pressi della stazione dei carabinieri, nel centro di Pagani. Prima c’è stata una ... paura tra i residenti della zona. Sono in corso ...

