Michael J. Fox ricorda Lady Diana alla premiere di Ritorno al Futuro: "Fu un incubo" (Di giovedì 19 novembre 2020) Michael J. Fox ha incontrato per la prima volta Lady Diana alla première di Ritorno al Futuro, esperienza che però per l'attore si è rivelata un vero incubo: ecco perché. In una recente intervista rilasciata a Jimmy Fallon, Michael J. Fox ha ricordato il suo incontro con Lady Diana, avvenuto in occasione della première mondiale di Ritorno al Futuro. L'attore ha quindi descritto l'emozione provata ma anche il panico vissuto in quella circostanza per via di un particolare che ha reso l'esperienza un vero e proprio incubo. Con l'uscita della quarta stagione di The Crown, avvenuta domenica su Netflix, sui social e sui media si è tornato a parlare ...

