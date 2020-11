Mazzette e regali a Trani per manipolare i procedimenti giudiziari Condannato a 16 anni e 9 mesi l’ex giudice Nardi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 novembre 2020) Si è concluso con una batosta il processo nei confronti deldi, Michele. Il magistrato è statoa 16e 9di reclusione dal tribunale di Lecce per essere stato esponente di spicco del cosiddetto “sistema”, ossia del gruppo di magistrati e avvocati finito sotto processo con l’accusa di aver manipolatoche coinvolgevano imprenditori amici in cambio di denaro,e favori. La condanna diche si è sempre dichiarato innocente e per il quale la Procura di Lecce aveva chiesto una pena maggiore – 19e 10– si aggiunge a quelle già inflitte agli altri coimputati che ...