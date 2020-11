Luca Argentero, l’attore ha una doppia vita: è successo tempo fa (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luca Argentero, si racconta e ci racconta la storia della sua vita. Sono in pochi a sapere questi dettagli, scopriamoli insieme. Luca Argentero stasera sarà protagonista nella serie TV “Doc-nelle tue mani”, ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, il quale dopo un’incidente perse la memoria dei suoi ultimi 12 anni. l’attore nato a Torino Leggi su youmovies (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., si racconta e ci racconta la storia della sua. Sono in pochi a sapere questi dettagli, scopriamoli insieme.stasera sarà protagonista nella serie TV “Doc-nelle tue mani”, ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, il quale dopo un’incidente perse la memoria dei suoi ultimi 12 anni.nato a Torino

repubblica : Luca Argentero e quel monologo diventato inno di un paese che combatte - rtl1025 : ?? Luca Argentero: 'Che fortuna nella mia vita e ora sogno di fare un western' Rivedi l'intervento di… - MusicStarStaff : CS_Su Rai1 “Doc – Nelle tue mani”|ULTIMO EPISODIO CON LUCA ARGENTERO E MATILDE GIOLI - Kettykiss7 : @rtl1025 #nonstopnews grande onestà di Luca Argentero che non ha rinnegato i suoi esordi. Attore molto bravo, voce suadente - Tere_92_ : RT @DocNelleTueMani: Le notizie, quelle che ci piacciono tanto!!! ?? Non sappiamo quando, ma sappiamo che il nostro amato DOC tornerà per un… -