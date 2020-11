LIVE Thiem-Rublev 2-5, ATP Finals 2020 DIRETTA: il russo va a servire per il primo set (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Ace di Thiem che rimane, per ora, in vita in questo primo set. 40-30 Doppio fallo dell’austriaco. 40-15 Palla corta di Rublev che spezza a tre la serie di punti fatti da Thiem. 40-0 Altro punto per lui. 30-0 Thiem vuole rispondere e parte subito nel suo turno di servizio. 1-5 In poco più di un minuto Rublev fa suo questo game. 40-0 Non ci sono possibilità di risposta per l’austriaco. 30-0 Ancora un quindici velocissimo per lui. 15-0 primo punto per Rublev. 1-4 Si sblocca Thiem che accorcia leggermente le distanze. 40-15 In un amen, con due servizi che colgono impreparato il russo, Thiem si procura una chance per ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 Ace diche rimane, per ora, in vita in questoset. 40-30 Doppio fallo dell’austriaco. 40-15 Palla corta diche spezza a tre la serie di punti fatti da. 40-0 Altro punto per lui. 30-0vuole rispondere e parte subito nel suo turno di servizio. 1-5 In poco più di un minutofa suo questo game. 40-0 Non ci sono possibilità di risposta per l’austriaco. 30-0 Ancora un quindici velocissimo per lui. 15-0punto per. 1-4 Si sbloccache accorcia leggermente le distanze. 40-15 In un amen, con due servizi che colgono impreparato ilsi procura una chance per ...

Segui in diretta su Ubitennis la quinta giornata delle ATP Finals 2020. Alle 15 Thiem-Rublev, alle 21 la sfida da dentro o fuori tra Nadal e Tsitsipas ...

