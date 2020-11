"La prima volta nella seconda ondata". Riscossa-Lombardia, parla Fontana: una sfida a Conte e Speranza? (Di giovedì 19 novembre 2020) Riscossa per la Lombardia? A parlare è il governatore, Attilio Fontana, che sottolinea come "oggi, per la prima volta dall'inizio della nuova ondata del coronavirus, il totale dei ricoveri in regione ha segno negativo". Nel dettaglio, calano complessivamente di 32 unità. Così Fontana, il quale ha aggiunto che "si tratta di un nuovo piccolo segnale di miglioramento. Potrebbe essere un dato isolato o l'inizio della discesa". Il presidente della Lombardia ha poi sottolineato come restino decisive "cautela, distanziamento e mascherine". Fontana, con queste parole, sottolinea la bontà degli sforzi fatti. E, forse, manda anche un messaggio al governo: da giorni, infatti, la Lombardia chiede la revisione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)per la? Are è il governatore, Attilio, che sottolinea come "oggi, per ladall'inizio della nuovadel coronavirus, il totale dei ricoveri in regione ha segno negativo". Nel dettaglio, calano complessivamente di 32 unità. Così, il quale ha aggiunto che "si tratta di un nuovo piccolo segnale di miglioramento. Potrebbe essere un dato isolato o l'inizio della discesa". Il presidente dellaha poi sottolineato come restino decisive "cautela, distanziamento e mascherine"., con queste parole, sottolinea la bontà degli sforzi fatti. E, forse, manda anche un messaggio al governo: da giorni, infatti, lachiede la revisione della ...

rtl1025 : ?? 'Oggi, per la prima volta dall'inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in #Lombardia ha segno negativo… - RegLombardia : #LNews Oggi, per la prima volta dal dall'inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno n… - BentivogliMarco : Ascolti il tg e #DiMaio e #Boccia chiedono al Governo di intervenire sul caos nella sanità. E' solo un caso che ent… - unsempliceisfj : Niente comunque l'esperimento 'tinta per la prima volta' è fallito, nemmeno questo so fare non si è schiarito nulla in pratica?? - lo_spiffero : Per la prima volta cala il numero totale dei posti letto occupati da pazienti #COVID19 in #Piemonte -