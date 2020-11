James Bond, la sua pistola va all'asta ma non immagini quanto può costare (Di giovedì 19 novembre 2020) Chi non ricorda nei tanti film di James Bond almeno una scena in cui 007 usa la pistola? È dal primo film, Licenza di uccidere, che Bond usa la Walther PPK. Il 21 ottobre è scomparso il suo interprete iconico, Sir Sean Connery, e la casa d'aste Julien's Auction ha incluso una Walther PPK nel catalogo della Icons & Idols: Hollywood che si terrà il 3 dicembre a Beverly Hills. Si tratta dell'asta che la casa dedica tradizionalmente ai cimeli del cinema e delle star tv. Quest'anno include 600 oggetti e non poteva mancare il richiamo a uno dei personaggi più iconici del cinema e della cultura pop come James Bond. Com'è fatta la Walther PPK La Walther PPK, che parte da una base d'asta tra i 150 mila ed i 200 mila dollari, è proprio quella impugnata da ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Chi non ricorda nei tanti film dialmeno una scena in cui 007 usa la? È dal primo film, Licenza di uccidere, cheusa la Walther PPK. Il 21 ottobre è scomparso il suo interprete iconico, Sir Sean Connery, e la casa d'aste Julien's Auction ha incluso una Walther PPK nel catalogo della Icons & Idols: Hollywood che si terrà il 3 dicembre a Beverly Hills. Si tratta dell'che la casa dedica tradizionalmente ai cimeli del cinema e delle star tv. Quest'anno include 600 oggetti e non poteva mancare il richiamo a uno dei personaggi più iconici del cinema e della cultura pop come. Com'è fatta la Walther PPK La Walther PPK, che parte da una base d'tra i 150 mila ed i 200 mila dollari, è proprio quella impugnata da ...

Anna07942827 : @P_M_1960 @RaiNews Non bevete niente che non sia preparato da voi. Qui ci vorrebbe Bond. James Bond. La spia che mi amava. - cirofantaguzzi : @GianluigiNuzzi Che ha sovvenzionato I criminali arabi con i soldi nostri quindi abbiamo pagato x farci ammazzare.Grz 007 James Bond. - VVundabar : @Robinho_tj @deb8479eaeef410 Appunto, non la nuova James Bond. È un'altra agente doppio zero - TizianaBtz : RT @IlPelagi: 1962, Terence Young dirige Dr No, il primo James Bond, il primo Sean Connery. Sean non era propriamente elegante, così TY por… - IlPelagi : 1962, Terence Young dirige Dr No, il primo James Bond, il primo Sean Connery. Sean non era propriamente elegante, c… -

Ultime Notizie dalla rete : James Bond Il prossimo James Bond sarà donna e avrà la pelle nera. Fatevene una ragione Nuove Radici World Manager del Comune attacca la nuova 007 perché "donna e nera"

Bufera sul city manager della cultura per il Comune di Genova, Maurizio Gregorini, che in un tweet si è scagliato contro il nuovo James Bond, prima donna 007 ‘con licenza di uccidere’, impersonata dal ...

2000GT, la Toyota preferita da 007

La Toyota 2000 GT è tra le più iconiche vetture classiche giapponesi, nell'articolo vi raccontiamo la sua genesi e la sua evoluzione.

Bufera sul city manager della cultura per il Comune di Genova, Maurizio Gregorini, che in un tweet si è scagliato contro il nuovo James Bond, prima donna 007 ‘con licenza di uccidere’, impersonata dal ...La Toyota 2000 GT è tra le più iconiche vetture classiche giapponesi, nell'articolo vi raccontiamo la sua genesi e la sua evoluzione.