Iscrizione scuola e coronavirus: ecco perchè l’istituto può rifiutarla (Di giovedì 19 novembre 2020) Iscrizione scuola e coronavirus: ecco perché l’istituto può rifiutarla Secondo le intenzioni del Governo, il giorno 14 settembre dovrebbero riprendere le lezioni scolastiche, dopo uno stop che dura ormai da non pochi mesi. Tuttavia, indipendentemente dal problema del numero dei contagi nuovamente in aumento, è la questione spazi e distanziamenti che rappresenta il vero ostacolo da superare per poter tornare davvero a sedere ai banchi di scuola. Tanto che gli istituti per l’insegnamento stanno rifiutando l’Iscrizione scuola tardiva, proprio per carenza di spazio disponibile. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su quando fare causa alla scuola, quali sono le motivazioni e chi può farla, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 19 novembre 2020)perchépuòSecondo le intenzioni del Governo, il giorno 14 settembre dovrebbero riprendere le lezioni scolastiche, dopo uno stop che dura ormai da non pochi mesi. Tuttavia, indipendentemente dal problema del numero dei contagi nuovamente in aumento, è la questione spazi e distanziamenti che rappresenta il vero ostacolo da superare per poter tornare davvero a sedere ai banchi di. Tanto che gli istituti per l’insegnamento stanno rifiutando l’tardiva, proprio per carenza di spazio disponibile. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su quando fare causa alla, quali sono le motivazioni e chi può farla, clicca ...

RolandCezanne : RT @moltitudo: così come alcun famiglie cinesi (magari con nuclei familiari plurigenerazionali) ancora non hanno mandato i/le figli* a scuo… - succodifungo : @loonaticd per andare a scuola entrambe avete speso soldi (iscrizione libri materiale vari bollettini) e se non li… - succodifungo : @philofxbia per andare a scuola servono soldi per i libri i materiali l'iscrizione il trasporto e se il pin di tatt… - gigim57706656 : @OizaQueensday dovresti rispondere linkandogli l’iscrizione per la scuola Primaria - lucacinalli2 : @claudiomontar @mu_antonella Si in genere gli scioperi della scuola fanno ridere e questa presa di posizione dei si… -