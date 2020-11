Internet veloce ovunque. TIM fa rotta sui satelliti Eutelsat (Di giovedì 19 novembre 2020) Portare, via satellite, a partire dal 2021, la banda larga anche nelle parti del territorio italiano più isolate e meno raggiungibili. Con questo obiettivo TIM – come ha annunciato ieri, in occasione dell’assemblea Anci, dall’Ad del gruppo di telecomunicazioni Luigi Gubitosi – ha firmato un accordo con Eutelsat. “Abbiamo ordinato una serie di satelliti sull’Italia. Tra poco – ha spiegato Gubitosi – inizieremo con un servizio che chiameremo “Tim dovunque”, grazie al quale porteremo la banda larga dall’Isola di Montecristo all’eremo, alla baita in alta montagna”. Per il primo anno il servizio sarà in via sperimentale mentre dal 2022, – ha assicurato Gubitosi – con l’arrivo di altri satelliti, sarà completo su tutto il continente. “Nonostante Covid i lavori procedono bene. In circa sei mesi – ha sottolineato l’ad – ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) Portare, via satellite, a partire dal 2021, la banda larga anche nelle parti del territorio italiano più isolate e meno raggiungibili. Con questo obiettivo TIM – come ha annunciato ieri, in occasione dell’assemblea Anci, dall’Ad del gruppo di telecomunicazioni Luigi Gubitosi – ha firmato un accordo con. “Abbiamo ordinato una serie disull’Italia. Tra poco – ha spiegato Gubitosi – inizieremo con un servizio che chiameremo “Tim d”, grazie al quale porteremo la banda larga dall’Isola di Montecristo all’eremo, alla baita in alta montagna”. Per il primo anno il servizio sarà in via sperimentale mentre dal 2022, – ha assicurato Gubitosi – con l’arrivo di altri, sarà completo su tutto il continente. “Nonostante Covid i lavori procedono bene. In circa sei mesi – ha sottolineato l’ad – ...

depressaenera : il mio internet va così veloce che una lumaca mi tira sotto - loverofyouu : Sto usando la corsia veloce di Internet installando l'app 1.1.1.1 È gratis e mi protegge dalle spie di Internet!… - GianniVaretto : Google porta Internet veloce in Africa con i fasci luminosi - Nowhrbutup : Ma ci credete che sul mio pc internet explorer é la cosa più veloce io no - Cordova_PhD : @RaiNews Ma la Gabanelli non aveva detto che il 40% delle famiglie non aveva internet veloce? Chi ha ragione? -

Ultime Notizie dalla rete : Internet veloce Google porta Internet veloce in Africa con i fasci luminosi La Stampa Internet Via Satellite sostituisce TIM, Wind, Tre e Vodafone

Oltre che avere un’ottima copertura, Internet via satellite e tendenzialmente più veloce rispetto alla media. Sfrutta la banda Ka in grado di raggiungere una velocità teorica di circa 50 MB/s, a ...

Internet: prezzi in ribasso e super offerte, come approfittarne per smartworking e dad

affidabile e ultra veloce. Prezzi in picchiata: più accessibile anche la fibra FTTH Il 2020 è un momento favorevole per passare a un nuovo operatore internet da rete fissa. I prezzi, infatti, hanno ...

Oltre che avere un’ottima copertura, Internet via satellite e tendenzialmente più veloce rispetto alla media. Sfrutta la banda Ka in grado di raggiungere una velocità teorica di circa 50 MB/s, a ...affidabile e ultra veloce. Prezzi in picchiata: più accessibile anche la fibra FTTH Il 2020 è un momento favorevole per passare a un nuovo operatore internet da rete fissa. I prezzi, infatti, hanno ...