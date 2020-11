Il non detto: contestualizzare la frase di Crisanti che dice «io non farei il vaccino a gennaio» (Di giovedì 19 novembre 2020) Si fa presto a dire no vax. Soprattutto in questo momento, in cui la comunicazione avviene rapidamente sui social network, una frase del microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti sul vaccino anti-coronavirus rischia di essere interpretata in maniera scorretta. In queste ore, infatti, si tende a riportare soltanto la frase a effetto, quella che – chiaramente – fa il titolo (cosa che, oggi, coincide praticamente con il fare la notizia). La domanda del conduttore di Focus Live, evento al quale Crisanti ha partecipato, è stata: «Lei farebbe il vaccino anti-coronavirus a gennaio?». Altrettanto chiara la risposta: «Senza dati no». LEGGI ANCHE > Crisanti sul lockdown: «È inevitabile, arriverà dopo Natale» Crisanti non farebbe ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 novembre 2020) Si fa presto a dire no vax. Soprattutto in questo momento, in cui la comunicazione avviene rapidamente sui social network, unadel microbiologo dell’Università di Padova Andreasulanti-coronavirus rischia di essere interpretata in maniera scorretta. In queste ore, infatti, si tende a riportare soltanto laa effetto, quella che – chiaramente – fa il titolo (cosa che, oggi, coincide praticamente con il fare la notizia). La domanda del conduttore di Focus Live, evento al qualeha partecipato, è stata: «Lei farebbe ilanti-coronavirus a?». Altrettanto chiara la risposta: «Senza dati no». LEGGI ANCHE >sul lockdown: «È inevitabile, arriverà dopo Natale»non farebbe ...

