Giorgio Panariello si racconta a Claudia Rossi e Andrea Conti: la diretta

Giorgio Panariello è ospite in diretta sui canali Facebook e Youtube ufficiali de Il Fatto Quotidiano giovedì 19 novembre dalle ore 15 per una intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti. L'attore presenterà il suo libro "Io sono mio fratello". A nove anni da quella tragica notte, Giorgio Panariello per la prima volta si racconta mettendo nero su bianco la storia che forse ha segnato maggiormente la sua vita, quella del rapporto con il fratello Franco.

