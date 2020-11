Fifa 21, torna David Beckham: sarà utilizzabile su FUT e Volta – VIDEO (Di giovedì 19 novembre 2020) Fifa 21, grande novità annunciata da EA Sports. torna disponibile David Beckham, sia su FUT che nella modalità Volta Tutti gli appassionati di Fifa 21 accoglieranno sicuramente con grande entusiasmo questa notizia: David Beckham tornerà ad essere disponibile nel VIDEOgioco di simulazione calcistica targato EA Sports. Poco fa, la software house canadese ha annunciato ufficialmente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)21, grande novità annunciata da EA Sports.disponibile, sia su FUT che nella modalitàTutti gli appassionati di21 accoglieranno sicuramente con grande entusiasmo questa notizia:tornerà ad essere disponibile nelgioco di simulazione calcistica targato EA Sports. Poco fa, la software house canadese ha annunciato ufficialmente L'articolo proviene da Inews.it.

