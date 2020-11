Enrico Brignano, la gelosia lo assale: “E’ roba mia” (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Enrico Brignano ha risposto per le rime ad un utente che sui social si è innamorato di Flora Canto, la sua compagna. Cos’ha detto? Enrico Brignano ha avuto un vero e proprio attacco di gelosia nei confronti della sua storica e bellissima compagna Flora Canto: sotto un post Instagram della donna, infatti, un utente le Leggi su youmovies (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha risposto per le rime ad un utente che sui social si è innamorato di Flora Canto, la sua compagna. Cos’ha detto?ha avuto un vero e proprio attacco dinei confronti della sua storica e bellissima compagna Flora Canto: sotto un post Instagram della donna, infatti, un utente le

neapel6774 : RT @lupovittorio42: #ottoemezzo Ti accorgi di essere in un paese di falliti quando vedi ancora gente che vota per #Salvini.... (Enrico Brig… - AppostaMi : RT @lupovittorio42: #ottoemezzo Ti accorgi di essere in un paese di falliti quando vedi ancora gente che vota per #Salvini.... (Enrico Brig… - lupovittorio42 : #ottoemezzo Ti accorgi di essere in un paese di falliti quando vedi ancora gente che vota per #Salvini.... (Enrico Brignano) - Wow50412272 : RT @FonteUfficiale: Diventa famosa dopo uno spiacevole episodio - Dadan18340073 : RT @FonteUfficiale: Diventa famosa dopo uno spiacevole episodio -